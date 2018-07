Macron "seul responsable" de l'affaire Benalla : et après ?

AFFAIRE BENALLA - Emmanuel Macron, réagissant pour la première fois en six jours à l'affaire Benalla, a indiqué être "le seul responsable" de la situation et a enjoint qui veut "à venir le chercher". Mais est-il réellement possible d'"aller chercher" Emmanuel Macron et de le mettre face à ses responsabilités ? Ou bien, cette sortie, prononcée devant les députés de la majorité, n'était-elle qu'une provocation ?