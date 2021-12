Sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron regrette certaines de ses petites phrases "terriblement blessantes"

"Je traverse la rue je vous en trouve" du travail, "une gare c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien", "on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres", "je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes". Les 18 premiers mois du quinquennat d’Emmanuel Macron ont été marqués par ces petites phrases qui lui ont valu l’image d’un Président arrogant. Les redirait-il de la même façon aujourd’hui ? "Certainement pas (…) Je ne mesurais pas suffisamment de choses", a répondu le chef de l’Etat sur TF1 et LCI ce mercredi dans l’émission "Où va la France ?".

S’il regrette ces propos, Emmanuel Macron déplore aussi que l’époque soit "ainsi faite que nous sommes dans une société de la décontextualisation. Vous dites des mots, on les sort de leur contexte, ils paraissent affreux parce qu’évidemment ils s'inscrivent dans un propos, une atmosphère, une ambiance et des choses que vous avez dites avant". "Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n’est jamais bon et même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique et donc j'ai appris", a-t-il déclaré.