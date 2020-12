Macron positif au Covid-19 : que prévoit la Constitution s'il ne peut plus assurer ses fonctions ?

"Je n'ai pas une rétrospective de toutes les maladies qui ont pu affecter les Présidents et Premiers ministres de toute l'histoire de notre République mais, à ma connaissance, cela ne s'est jamais produit", indique sur LCI le juriste et constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. "Sur le fonctionnement, effectivement, ça va entraver un petit peu, parce qu'ils ne pourront plus sortir de leur lieu d'habitation. Mais ils ont un avantage, c'est que leur lieu d'habitation est aussi leur lieu de travail", poursuit-il.

"Ça va rendre un peu plus difficile la communication, mais nous sommes à une époque où la communication peut beaucoup passer par d'autres voies que l'échange direct et en présentiel. Et puis, ça fait bientôt neuf mois qu'ils sont aguerris aux visioconférences et aux échanges par voie numérique. Ça rend les choses plus difficiles mais cela ne va pas les bloquer non plus."