Emmanuel Macron : "Un allié se doit d'être fiable"

Emmanuel Macron est actuellement en déplacement au Tchad. Il a rencontré le président Idriss Déby et a prononcé un discours sur l'importance de la collaboration entre les deux pays. Le chef de l'État en a profité pour envoyer un message à Donald Trump : "Être alliés, c'est combattre épaule contre épaule. C'est la chose la plus importante pour un chef d'État et chef des armées. Un allié se doit d'être fiable et se coordonner avec ses autres alliés", a-t-il déclaré.



