Emmanuel Macron : un an après

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron gagnait l'élection présidentielle avec 66,10 % des voix, contre 33,90 % pour Marine Le Pen. Depuis son élection, le chef de l'État a multiplié les réformes et a fait face aux mécontentements, dont ceux des cheminots et des étudiants. Alors, un an après, Emmanuel Macron est-il un président populaire ? Qu'en est-il de sa crédibilité ?



Ce lundi 7 mai 2018, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille le bilan d'Emmanuel Macron après un an d'exercice du pouvoir. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 07/05/2018 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.