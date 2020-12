Emmanuel Macron, un président populaire chez les jeunes ?

La jeunesse, fil rouge des tous les présidents de la République. Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle, lui qui veut renouer le fil du dialogue avec les nouvelles générations, particulièrement touchées par les effets du confinement et de la crise économique, par les débats sociétaux autour de la sécurité et des violences policières, ainsi que par les grands enjeux climatiques. Le chef de l'État, qui devait échanger avec le public du média Brut vendredi après-midi, sait aussi qu'elles pourraient peser sur les élections à venir.

Après plus de trois ans de mandat, le chef de l'État semble conserver un certain capital, en particulier chez les plus jeunes. Le dernier baromètre Harris Interactive-Epoka pour LCI montre que 59% des 18-35 ans lui accordent leur confiance, un niveau nettement supérieur à l'ensemble de la population française (49%), même si la tendance à la hausse est générale depuis le mois d'avril dernier.

De façon générale, on note que la cote de confiance du président de la République a presque toujours été plus élevée, depuis 2017, chez les moins de 34 ans que dans l'ensemble de la population française.

Si l'on se penche sur d'autres enquêtes d'opinion réalisées sur la même période, on observe qu'il est toutefois bien difficile d'en tirer des conclusions définitives. L'enquête Kantar-OnePoint pour Le Figaro pour le mois de décembre 2020 lui est nettement moins favorable. Emmanuel Macron y jouit d'une cote de confiance de 38% (recul de 2 points en un mois), mais le score est moins bon chez les 18-24 ans (33%, - 9 points) et chez les 25-34 ans (+ 2 points), loin derrière les 65 ans et plus (44%, - 1).

Le baromètre Ipsos de novembre, où les Français sont appelés à juger l'action du président de la République, est ambivalent. Ainsi, 45% des 18-25 ans émettent un jugement favorable, un score qui tombe à 32,9% chez les 25-34 ans, quand la moyenne est de 37% dans l'ensemble de la population. Ce baromètre fait apparaître une baisse des opinions favorables au cours du mois écoulé, correspondant à la période du confinement.

Les 18-24 ans semblent également plus favorables au chef de l'État dans le dernier sondage Elabe pour Les Echos, des 1er et 2 décembre. 39% de cette classe d'âge accorde sa confiance à Emmanuel Macron, contre seulement 26% chez les 25-34 ans, et 32% dans la population générale.