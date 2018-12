Emmanuel Macron : une allocution très attendue

Le 7 décembre 2018, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a annoncé qu'Emmanuel Macron ne parlerait pas avant le week-end, "pour ne pas mettre de l'huile sur le feu". Le chef de l'Etat est pourtant le seul à pouvoir trancher et à devoir faire le tri entre les bons et les mauvais conseils. Dans quel état d'esprit est-il actuellement ? Qu'attend-il pour sortir du silence ?



