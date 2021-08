Emmanuel Macron : une rentrée périlleuse, à huit mois de la présidentielle 2022 LUDOVIC MARIN / AFP

DERNIÈRE LIGNE DROITE - C'est la rentrée pour les membres du gouvernement, qui se retrouveront tous en Conseil des ministres ce mercredi. Entre la crise sanitaire, la relance économique et la situation internationale, les huit mois qui séparent l'exécutif de la prochaine élection présidentielle seront cruciaux.

Emmanuel Macron a quitté Brégançon, les ministres fait leur retour dans les matinales ou sur le terrain. Et ce mercredi 25 août, après trois semaines de repos relatif, tout le gouvernement se retrouvera pour le Conseil des ministres de rentrée. Une rentrée - la dernière du quinquennat - qu’il s’agit de ne pas manquer, à huit mois de l’élection présidentielle à laquelle le chef de l’État devrait se représenter. Premier sujet qui occupera l’exécutif : la crise sanitaire et la campagne de vaccination. Alors que les manifestations contre le pass sanitaire se poursuivent et que le variant Delta menace toujours, le gouvernement veut montrer qu’il a la situation en main et éviter de prendre des mesures d’urgence restrictives, comme il avait dû le faire il y a un an.

Notamment parce qu’elles pourraient mettre en péril la relance économique du pays, objectif premier de l’exécutif. Lundi matin, le ministre de l’Économie était sur France 2 pour en vanter le bilan, se félicitant d’une croissance de 15% sur la première quinzaine d’août, quand les prévisions pour 2021 ont été fixées à 6%. "L’économie se porte bien, on a retrouvé le niveau de chômage d’avant crise [8%, légèrement en dessous de son niveau de fin 2019, ndlr]. Maintenant notre objectif est de retrouver le niveau d’avant crise non pas début 2022 comme je l’avais indiqué, mais fin 2021", a déclaré Bruno Le Maire.

Après un plan de relance, un plan d'investissement

Selon lui, "c’est vraiment la preuve que notre relance a été efficace et que toutes les décisions économiques que nous avions prises en début de quinquennat donnent leur plein effet aujourd’hui." Alors que le plan de relance de 100 milliards d’euros est en cours d’application, le ministre planche maintenant sur un nouveau plan d’investissement. Y aura-t-il du nouveau du côté des réformes ? Syndicats et patronat seront reçus à Matignon les 1er et 2 septembre pour "un tour complet" des sujets sociaux de la rentrée. Le 1er octobre verra la mise en œuvre de la controversée réforme de l’assurance chômage, et de nombreux responsables espèrent que le chef de l’État ne remettra pas sur la table celle des retraites, même si dans son allocution du 12 juillet Emmanuel Macron avait déclaré qu’il ne "lancerai[t] pas cette réforme tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise assurée".

Ces prochains mois, Emmanuel Macron ne pourra pas non plus faire l’impasse sur les thèmes de la sécurité et de l’immigration, préemptés par la droite, et qui lui ont valu de nombreuses critiques après son allocution sur la situation en Afghanistan la semaine dernière. Aussi, le chef de l’État sera en déplacement à Marseille la semaine prochaine, notamment pour parler lutte contre les trafics de drogue. Enfin, alors que l’opposition est divisée et occupée à choisir ses candidats pour 2022, Emmanuel Macron travaillera sa stature présidentielle, notamment sur le plan international. Ce mardi, il participe en visioconférence à une réunion du G7 sur la crise afghane, ce jeudi 26 il sera en déplacement en Irlande, avant de se rendre en Irak les 28 et 29 août.

