Emmanuel Macron va jouer au foot pour la bonne cause

Emmanuel Macron enfile crampons et maillot de foot. Ce jeudi 14 octobre, Emmanuel Macron évoluera, selon nos informations, en tant que milieu de terrain défensif avec le maillot numéro 3 floqué dans le dos. Grand amateur de football et fan de l'Olympique de Marseille, le chef de l'État honore ainsi une promesse formulée à Jacques Vendroux, le manager général du "Variétés Club de France", l'été dernier à Colombey-les-Deux-Églises. "Je propose qu'on fasse le match retour à Poissy (...) J'accepte sous condition de remettre les crampons et je serai humble et impressionné, derrière je vous invite à la 3e mi-temps à l'Élysée", avait alors déclaré le président de la République.