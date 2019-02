Emmanuel Macron veut instaurer une fiscalité de la taxe carbone liée aux cours mondiaux

Emmanuel Macron a estimé mardi qu'il n'était pas possible de revenir à une "augmentation automatique" de la taxe carbone, au vu des "incertitudes" sur les cours mondiaux du pétrole. Selon lui, "on doit être pragmatique", évoquant la possibilité d'une "taxation qui varie en fonction des cours mondiaux" pour amortir d'éventuelles fortes hausses à la pompe.





"On ne peut pas, dans l'incertitude sur les cours mondiaux, dire : 'On va appliquer de manière mécanique une augmentation de la fiscalité sur le carburant', a-t-il estimé devant quelque 150 élus réunis à l'Elysée dans le cadre du grand débat destiné à sortir de la crise des "gilets jaunes". "Le gouvernement s'est inscrit dans la lignée de plusieurs trajectoires qui avaient été votées, depuis dix ans, par toutes les majorités, de l'augmentation de la taxe carburant et de la contribution à la transition écologique", a-t-il justifié.