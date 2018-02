Emmanuel Macron veut réduire le nombre des membres du CESE

Emmanuel Macron a annoncé mardi 30 janvier 2018 que le Conseil économique, social et environnemental va avoir ses effectifs réduits de moitié. Cette instance, parfois moquée pour son immobilisme, compte plus de 200 membres. On retrouve des anciens ministres, des syndicalistes ou encore d'autres personnalités dites qualifiées, dont la mission est parfois floue.



