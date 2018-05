Emmanuel Macron veut supprimer l'"exit tax", créée pour décourager l'exil fiscal

À sa création, en 2011, l'"exit tax" a été présentée comme un impôt destiné à éviter qu'un investisseur ne change de résidence fiscale juste pour être moins imposée sur la plus-value qu'il réalise. Selon Emmanuel Macron, l'"exit tax" aurait comme effet pervers de décourager ces investisseurs, qui préféreraient "lancer leurs projets en partant de zéro à l'étranger dans le but d'éviter cet impôt".





Le président estime dans Forbes que "l'un des principaux problèmes [de la France] était le coût de l'échec, mortel pour l'investissement". Et d'ajouter que, "dorénavant, il est plus facile d'échouer et ça ne coûte rien, ce qui est le meilleur moyen d'encourager les entrepreneurs à se lancer et réussir". Emmanuel Macron a enfin précisé que cet impôt est "tout petit" et "pas particulièrement bénéfique pour les finances publiques".