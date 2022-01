"Emmerder" les non-vaccinés : d'où vient cette expression prononcée par Emmanuel Macron ?

Le Premier Ministre d'alors aurait utilisé de manière spontanée cette expression pour critiquer une boulimie législative propre à la France. "Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays !", avait-il continué.

"À partir de cette phrase-là, il a confirmé ce qui est notre politique en matière sanitaire depuis que nous maitrisons et que nous diffusons largement le vaccin dans notre pays. Celui de faire en sorte que nous fassions porter la contrainte à celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, et que nous donnions le maximum de liberté à celles et ceux qui sont vaccinés", a justifié Christophe Castaner au micron de BFMTV.