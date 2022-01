"Emmerder" les non-vaccinés : les Français majoritairement opposés à ces propos, selon notre sondage

Une phrase choc et un écho mitigé au sein de la population. Au lendemain de la diffusion des déclarations d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien, les Français se déclarent majoritairement opposés aux propos du chef de l'État. Au cours d'un échange avec des citoyens, le président de la République a affirmé qu'il avait "très envie d'emmerder" les non-vaccinés, et qu'il comptait le faire "jusqu'au bout", déplorant une "minorité réfractaire" au vaccin.

90% des sympathisants de la majorité présidentielle partagent également cette politique, tout comme 76% des partisans socialistes, et 69% des écologistes et des Républicains. Les sympathisants de la France insoumise (48% se déclarent d'accord), de Reconquête (42%) et du Rassemblement national (37%) y sont plus hostiles.

Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour LCI ce mercredi 5 janvier auprès d'un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.