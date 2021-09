Le chômage a-t-il augmenté de 30% quand Xavier Bertrand était ministre du Travail ?

Figure centrale des gouvernements Fillon, Xavier Bertrand a tout d'abord été nommé ministre du Travail, des Relations sociales, de la Solidarité et de la Famille (de mai 2007 à janvier 2009), avant de retourner au gouvernement en tant que ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé de novembre 2010 à mai 2012.

Lors de sa prise de fonctions, on comptait en France 1.956.450 chômeurs de catégorie A, parmi un total de 3.464.580 chômeurs toutes catégories. Lorsque le gouvernement Ayrault est arrivé aux responsabilités, ces chiffres avaient nettement augmenté : 2.780.440 personnes en catégorie A, pour 4.888.260 toutes catégories confondues. Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le nombre de chômeurs a donc augmenté de manière massive : respectivement de 42% et 41% selon l'indicateur retenu. Soit plus que les 30% de hausse évoqués par Christophe Castaner.

Pour autant, si l'on s'en tient au taux de chômage (tel que le définit le BIT, le Bureau international du travail), on remarque que l'on est passé de 8,1% de chômeurs au printemps 2007, à 9,7% cinq ans plus tard. Soit une évolution de +19,7%. Dès lors, selon le référentiel choisi, le constat se révèle assez différent. Or Christophe Castaner évoque une hausse générale du chômage, sans préciser à quels indicateurs il se réfère. On peut donc tout autant observer qu'il minimise la hausse du nombre de chômeurs, ou qu'il exagère celle du taux de chômage.