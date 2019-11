Emplois fictifs : Bayrou, de Sarnez et Goulard convoqués en vue d'une mise en examen

L’affaire des emplois "fictifs" du MoDem va connaitre un nouvel épisode judiciaire. Selon les informations du Monde confirmées à LCI par l'entourage de François Bayrou, le président du parti centriste ainsi que les ex-ministres Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard devraient être mis en examen début décembre.

Ces cadres du MoDem sont soupçonnés d’avoir utilisé des fonds liés à leurs mandats européens pour rémunérer des assistants parlementaires d’eurodéputés travaillant, en réalité, pour le parti. Du côté du MoDem, on minimise ce mardi auprès de LCI la convocation à venir devant les juges : "C’est la suite logique d’une procédure commencée depuis plus de deux ans et demi. Nous ferons la preuve devant les juges que ces accusations sont infondées".