En débat : le fisc doit-il surveiller les réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs ?

LE CONTRE





Mathilde Broquet-Courboillet, directrice des relations publiques de Generation Libre Think Tank





Effet d’annonce de Bercy : Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes Publics, a expliqué il y a quelques semaines que le fisc allait expérimenter l’utilisation des réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs fiscaux. En pratique, cela signifie : "Gare à vos profils !" Si vous avez un goût prononcé pour les voitures de luxe et postez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous risquez le contrôle fiscal en 2019.





En septembre 2018, une étude Solidaires-Finances publiques révélait que le montant annuel estimé de la fraude fiscale en France s’élève à 100 milliards d’euros. C’est plus que le déficit budgétaire français. Si nous nous entendons tous sur le problème, c’est ici que les solutions divergent.





L’État veut et va investir 20 millions d’euros dans un logiciel qui passera au crible nos comptes Facebook, Twitter et autre Instagram. L’objectif ? Y déceler des incohérences entre nos déclarations fiscales et le train de vie que nous semblons mener. Il est vrai que personne n’a jamais rêvé sa vie sur la toile, et que nos vies digitales sont les exactes répliques de nos vies réelles. Il s’agit donc d’investir nos impôts pour mieux nous faire payer nos impôts. Pour la cohérence, on repassera.





Quand on s’attaque à un problème, il est généralement plus pertinent et efficace de traiter les causes et non les conséquences. Et la cause de l’évasion fiscale se constate dans les chiffres fraîchement publiés par Eurostat jeudi 28 novembre : pour la troisième année consécutive, la France est championne d’Europe de la pression fiscale.





Notre pays suffoque de sa fiscalité. Les impôts nous asphyxient. Les taxes nous étouffent. Combien faudra-t-il encore de mouvements comme celui des Gilets Jaunes pour le prouver ? Alors, avant d’aller scruter les réseaux sociaux de Mr et Mme Tout-le-Monde, il faudrait commencer par se demander comment diminuer la pression fiscale sur la population et les entreprises pour libérer notre économie et renouer avec le consentement à l’impôt.