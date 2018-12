Que dira Emmanuel Macron pour ses deuxièmes vœux aux Français après trois mois d’une crise sans précédent dans le pays. Selon un proche, il usera de mots marquants "autorité et rassemblement", avec le double défi d'apaiser les colères et de relancer son programme de réformes. Une partie des "gilets jaunes", toujours mobilisés, compte se faire entendre juste au moment des voeux présidentiels : un appel est lancé sur Facebook pour un rassemblement "festif et non violent", sur les Champs-Elysées à 20h00, en vue du passage à la nouvelle année "qui sera riche de changements et de victoires". En tout, quelque 10.000 personnes annoncent vouloir répondre à deux appels différents.





La sécurité sera renforcée à Paris comme dans d'autres grandes villes où des appels ont été lancés, notamment sur le pont d'Aquitaine à Bordeaux. Un périmètre de protection sera instauré dès 16H00 lundi autour des Champs-Elysées et de la place de l'Etoile, dans un contexte également marqué par le risque d'attentats. Pour la Saint-Sylvestre 2017, près de 140.000 membres des forces de sécurité et de secours avaient été mobilisés sur l'ensemble du territoire.