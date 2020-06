EN DIRECT - 80 ans de l'Appel du 18-Juin : la Patrouille de France et les Red Arrows survolent Londres

"Les quatre hommes que nous honorons aujourd'hui - Pierre, Edgard, Daniel et Hubert - symbolisent la profondeur et la force durables de l'amitié entre le Royaume-Uni et la France. Ce sont des héros qui nous ont défendus, ainsi que le monde entier, contre le fascisme."

Les avions des patrouilles de France et britannique ont recouvert le ciel de Paris de bleu, blanc et rouge. Les couleurs des drapeaux français et du Royaume-Uni, symbole de l'amitié entre nos deux nations.

Le pays était en pleine débâcle. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle avait lancé un appel aux Français depuis Londres. Il les a notamment incités à continuer le combat et à résister contre l'Allemagne nazie. Nous pensons tous l'avoir déjà entendu et lu sur des affiches. Mais en réalité, ce texte n'est pas celui du célèbre appel, car l'enregistrement n'a pas été conservé. Il date plutôt du 22 juin. Concrètement, où, quand et comment le général de Gaulle a-t-il établi son discours ?

"Gardons en tête les mots du général de Gaulle en juin 1940. 'L'espérance doit-elle disparaître ? Non.' Aujourd'hui, monsieur le Président, réitérons notre engagement à travailler ensemble pour défendre ce qui nous est le plus cher et pour atteindre nos objectifs communs."

Cette journée, que vous pourrez suivre en direct sur LCI et LCI.fr, placée sous le signe de l'amitié franco-britannique commencera à 10h aux Invalides pour Emmanuel Macron, avec une visite du Musée de la Libération. Il y rencontrera Hubert Germain, 99 ans, l'un des quatre derniers Compagnons de la Libération, qui est pensionnaire aux Invalides.

Le chef de l'Etat assistera ensuite à 11h30 à la traditionnelle cérémonie au mémorial du Mont Valérien (Hauts-de-Seine), principal lieu d'exécution de résistants et d'otages pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que Charles de Gaulle, alors président, avait fait ériger le Mémorial de la France combattante. Emmanuel Macron y sera aux côtés notamment de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, mais sans public, pour cause de précaution sanitaire. L'ancien président François Hollande ne sera pas non plus présent selon BFMTV. Le locataire de l'Elysée lira enfin le célèbre discours du général avant que ne soit interprété la Marseillaise et le Chant des Partisans. La patrouille de France et les Red Arrows de la Royal Air Force survoleront le Mont Valérien et la statue de Winston Churchill devant le Petit Palais.