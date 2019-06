EDOUARD PHILIPPE





Edouard Philippe annonce la réforme de l'organisation du culte musulman. "L'islam de France doit recruter et former des imam en France, qui parlent le Français. S'il faut des dispositions pour renforcer la transparence du financement des cultes, le gouvernement les proposera sans remettre en cause la loi de 1905 et le libre exercice des cultes."