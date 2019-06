EN DIRECT - Assurance-chômage : "Cette réforme poursuit les chômeurs au lieu de régler le problème du chômage", dénonce Adrien Quatennens

Edouard Philippe prononce mercredi sa deuxième déclaration de politique générale, point de départ souhaité d'un "acte II" du quinquennat Macron, après plus de sept mois de césure entre Gilets jaunes, Grand débat national et élections européennes. "Pas de réduction de notre ambition économique, une accélération de notre ambition environnementale et de notre préoccupation sociale", voilà le "triptyque" fixé par Emmanuel Macron à son Premier ministre mardi soir, à l'occasion d'un déplacement en Suisse.





La France a traversé une crise très dure, nous sommes en train de passer d'un monde à l'autre. Une souffrance s'est exprimée, et aussi des excès, je ne les confonds pas. Mais face à cette souffrance je veux remettre de la proximité, de l'humanité", a affirmé le chef de l'Etat à la chaîne helvétique RTS.