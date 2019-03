RÉACTION DE PATRICK KANNER





"Je commence à en avoir assez des petites phrases de l'exécutif (...) On est passé d'un comportement douteux à des contrats passés avec des Russes. Le Sénat fait son travail (...) Le Bureau du Sénat va se saisir des conclusions de la commission d'enquête, il engagera la procédure et en bout, la justice pourrait s'en saisir. Ce n'est pas le Président, Emmanuel Macron qui est en cause, c'est le fonctionnement de l'Elysée, représenté par le président de la République et dont la sécurité est en jeu (...) Il y a eu des défaillances. Il y a une grande fébrilité au Château"