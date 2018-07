EN DIRECT - Affaire Benalla : la gauche dépose une mention de censure commune

CONFÉRENCE DE PRESSE





Depuis l'Espagne, Emmanuel Macron s'exprime à nouveau sur l'affaire Benalla... pour répéter les mêmes arguments. "C'est une tempête dans un verre d'eau", répond-il encore, interrogé au cours d'une conférence de presse conjointe avec le nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. "Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse, immédiate et proportionnée de la part de l'Elysée. . Il y a eu ensuite par voie de presse un emballement qui ne m'appartient pas. Et il y a ensuite un travail de la justice, et du Parlement, et il y a le président de la République qui est au travail. On verra comment tout ça se terminera une fois que chacune et chacun auront tiré les conséquences de ce qui a été dénoncé."