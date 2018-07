EN DIRECT - Affaire Benalla : suivez l'audition de Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron

MARINE LE PEN





"J'ai posé deux fois la question de manière très claire. Monsieur Gibelin a répondu deux fois de manière très claire. Mais surtout Guillaume Larrivé, qui est le co-rapporteur de cette commission, à la fin, a résumé ma question, la réponse de monsieur Gibelin et les conséquences que pouvait avoir cette réponse et monsieur Gibelin n'a pas exprimé la moindre réserve. Il n'a pas dit que ce n'était pas ce qu'il avait dit, il n'a pas dit qu'il avait mal compris la question" a déclaré la présidente du Rassemblement national sur LCI sur le "rétropédalage" d'Alain Gibelin. Le directeur de la direction de l'ordre public et de la circulation a fait savoir ce mardi matin qu'il avait mal compris la question de la députée hier lors de son audition, et qu'il revenait sur ses propos sur la présence d'Alexandre Benalla à des réunions à l'Elysée entre le 4 et le 18 mai, période à laquelle il était censé être suspendu.