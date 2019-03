JOURNÉE CLÉ AU SÉNAT





Outre Alexandre Benalla et Vincent Crase, ont également nommément mis en cause par le Sénat le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, le directeur de cabinet Patrick Strzoda, et le chef du groupe de sécurité de la présidence, le général Lionel Lavergne. Des personnalités dont la proximité avec Emmanuel Macron confère une dimension politique à la décision que rendront les sénateurs. La saisine de la justice est demandée pour ces trois hommes afin de vérifier "un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions" relevées lors de leurs auditions sous serment. Ils auraient "retenu une part significative de la vérité".