EN DIRECT - Affaire Benalla : Macron assure qu'"il n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas d'impunité", Collomb auditionné à 10h

Selon nos informations, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire des chefs de "violences en réunion n'ayant pas entraîné d'ITT", "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique", "port et complicité de port prohibé et sans droit d'insignes réglementés par l'autorité publique", "port prohibé d'arme de la catégorie B", "violation et recel de violation du secret professionnel", "détournement et complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo protection"