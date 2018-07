EN DIRECT - Affaire Benalla : "Le seul responsable, c'est moi", affirme Emmanuel Macron

AUDITION DU DIRECTEUR DE CABINET DE MACRON





"Je vous confirme qu'il y a une réflexion en cours à l'Élysée pour rapprocher les deux services qui assurent la sécurité du président et des enceintes présidentielles et que cette réflexion est pilotée par le commandement militaire de l'Élysée et non pas M. Benalla", qui était "parfois présent dans les groupes de travail".