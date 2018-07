EN DIRECT - Affaire Benalla : Macron "souhaite que ce genre de dysfonctionnement ne soit plus possible au sein de l'appareil d'Etat", selon Griveaux

BENJAMIN GRIVEAUX





Le porte-parole du gouvernement a critiqué sur LCI l'attitude de certains députés de l'opposition et dénoncé un "tribunal politique". "Une Commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas un tribunal politique, et aujourd'hui c'était un tribunal politique" "Quand vous avez dès ce matin, avant même que les auditions ne se soient déroulées, le co-rapporteur, Guillaume Larrivé, qui explique qu'on à affaire à une milice parallèle, à une organisation souterraine, et que c'est une affaire d'Etat, moi je m'interroge sur la déontologie de cette commission", a poursuivi Benjamin Griveaux.