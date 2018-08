EN DIRECT - Affaire Benalla : la drôle de perquisition du domicile de l'ex-chargé de sécurité

ENQUÊTE

Conséquence, la nuit arrivant et les policiers ne pouvant procéder à une perquisition après 21h, ils posent des scellés et reviennent le lendemain matin. Toujours en présence de Benalla, ils procèdent à une fouille de l'appartement, à la recherche notamment d'une armoire blindée contenant des armes évoquées par l'ex-chargé de mission au cours de sa garde à vue. Explication avancée par Benalla auprès des enquêteurs : "Elle a dû être emmenée en lieu sûr par une personne", dont il refuse de dire le nom, et qu'il aurait missionné pour "nettoyer" l'appartement, craignant que celui-ci, "identifié par les journalistes", ne soit visité. Les policiers ne seront pas rentrés bredouilles, ayant récolté une autorisation de port d'armes délivrée par la préfecture de police et deux dispositifs semblables à des gyrophares.