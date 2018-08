EN DIRECT - Honnêteté, sincérité : l'affaire Benalla "pas sans incidence" sur l'image de Macron

SONDAGE

"L'affaire Benalla n'est pas sans conséquence sur l'image du président de la République", constate l'Ifop. Interrogeant les Français sur les traits de personnalité d'Emmanuel Macron, l'institut de sondage a constaté une perte sèche de 9 et 6 points pour le président en matière d'honnêteté (48% en mars 208, 39% aujourd'hui) et de sincérité (44% en septembre 2017, 38% aujourd'hui). Ils sont toutefois une large majorité à juger qu'il a de l'autorité (69%) et qu'il sait où il va (57%).