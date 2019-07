EN DIRECT - Affaire Rugy : "C'est l'organisation de la destruction d'un homme", affirme l'avocat de l'ex-ministre

PASSATION DE POUVOIR





"Dans la sincérité et l'émotion vous passer le témoin est pour moi un double soulagement", a continué François de Rugy en s'adressant à Elisabeth Borne. "Un soulagement politique d'abord parce que je sais votre compétence, je sais votre engagement, votre sens de l'État, votre détermination à conduire les transformations écologiques contre toutes les inerties économiques, sociales et politiques. Il est aussi un soulagement plus personnel, chacun le comprendra et chacun me comprendra. Si l'engagement politique apporte des satisfactions, il charrie aussi des difficultés, des douleurs. Pour celui ou celle qui s'engage (...) mais aussi pour ses proches, l'entourage familial" continue le ministre, en jetant un regard à son épouse, présente sur le parvis. Il y a dix mois, lorsque j'ai accepté de répondre à la demande du président de la République de prendre la tête de ce ministère, je savais que c'était un défi, que je ne faisais pas le choix de la facilité. Je l'ai fait par esprit de responsabilité. Hier, en prenant ma décision personnelle, difficile, j'ai fait passer l'intérêt collectif avant mon intérêt personnel."