EN DIRECT - Affaire Tapie : la Cour de justice de la République a ouvert une enquête visant Eric Woerth

MUNICIPALES-PARIS

L'ancien secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi annonce qu'il n'est plus candidat à l'investiture LaREM pour les municipales à Paris. Face au favori, Benjamin Griveaux, il soutiendra le député Cédric Villani devant la commission nationale d'investiture qui doit examiner les candidatures en vue d'une décision le 10 juillet. "Comme on porte les mêmes valeurs, il ne fallait pas gâcher les choses et être capable de les faire entendre le plus fort possible", indique-t-il à LCI