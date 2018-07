EN DIRECT - Alexandre Benalla avait un badge d'accès à l'Assemblée, l'opposition demande des explications

AUDITIONS

La présidente LaREM de la Commission des lois Yaël Braun-Pivet propose, outre l'audition de Gérard Collomb lundi à 10 heures, celle du préfet de police Michel Delpuech le même jour à 14 heures. Elle propose en outre, notamment, l'audition d'Alain Gibelin (DOPC) et de l'ex-directeur de cabinet de l'Elysée Patrick Strzoda.





Dans l'opposition, Guillaume Larrivé (LR) juge cette liste "parcellaire" et réclame l'audition des deux gardés à vue, Alexandre Benalla et Vincent Crase, du patron d'En Marche Christophe Castaner, du secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler et du porte-parole de l'Elysée, Bruno Roger-Petit.





"Il n'est pas envisageable pour des raisons juridiques d'entendre ceux qui sont en garde à vue", répond Naïma Moutchou (LaREM)