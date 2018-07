EN DIRECT - Affaire Benalla : l'homme et la femme frappés sur la vidéo demandent à être entendus

VOIX DISSONANTE





Déjà en désaccord avec la majorité au moment de la loi Asile Immigration, la députée de la Manche (LaREM) Sonia Krimi estime que l'exécutif devrait "avoir l'audace, le courage, de dire 'on s'est trompé'". Et d'ajouter : "Nous avons promis aux Français transparence et probité. (...) Les Français ne comprennent pas pourquoi on ne prend pas la parole."