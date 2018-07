EN DIRECT - Affaire Benalla : les derniers rebondissements du scandale qui ébranle le pouvoir

RÉACTION

Selon, la journaliste Ariane Chemin, à l'origine de l'enquête du Monde, la raison pour les faits commis par Alexandre Benalla n'ont pas été signalés au parquet est claire : "Il a été protégé. Ne me demandez pas pourquoi, la suite de l'enquête le montrera, mais il a clairement été protégé", a-t-elle expliqué sur Europe 1 hier soir. "Quand personne ne décide de saisir le procureur de la République de Paris, quand ni la hiérarchie policière, ni les politiques ne décident de s'en emparer c'est qu'il y a un problème, a-t-elle poursuivi. On peut imaginer que la police a peur du pouvoir politique et que le pouvoir politique se protège. Ici il ne s'agit pas que de protéger Alexandre Benalla, mais aussi le président de la République et son image"