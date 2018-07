EN DIRECT - Alexandre Benalla au 20h de TF1 : pour Eric Coquerel, il était "le Robocop de l'Elysée"

NOUVELLE VIDÉO





Willy Le Devin, journaliste à Libération, qui a diffusé hier une nouvelle vidéo d'Alexandre Benalla le 1er mai dernier, a réagi sur LCI :

"L’intérêt de cette vidéo est multiple. Elle élargit l’action d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase dans la journée du 1er mai. Là, dans la vidéo que nous révélons, les manifestants ne lancent aucun projectile, ne sont absolument pas violents. On voit que Vincent Crase et Alexandre Benalla sont dans une démarche déjà extrêmement vigoureuse à l’égard des manifestants. Puis il y a cette interrogation des motifs de l’interpellation du jeune garçon, et là il est très probable qu’Alexandre Benalla et Vincent Crase soient entendus pendant l’enquête."