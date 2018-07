EN DIRECT - Alexandre Benalla au 20h de TF1 : pour Marlène Schiappa, il faut désormais "passer à autre chose"

MARLÈNE SCHIAPPA SUR LCI





La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes s'est exprimée ce samedi matin sur LCI. "Ce que j’observe c’est que la version qui est donnée par Alexandre Benalla corrobore en tous points les informations qui avaient déjà été données par l’Elysée par ailleurs, que ce soit sur ses missions ou que ce soit sur l’exercice de ses fonctions" a-t-elle dit à propos de son interview au JT de 20H de TF1.

"Ce que j’observe c’est que l’opposition a voulu nous dépeindre d’abord une affaire d’Etat. Ensuite on s’est aperçu qu’il n’y avait pas une affaire d’Etat donc ils ont essayé de nous décrire une petite frappe. On voit qu’en réalité Alexandre Benalla c’est quelqu’un qui travaillait et qui explique le travail qui a été le sien et qui a un discours construit. C’était un peu le chaînon manquant de cette histoire, maintenant qu’il s’est exprimé à la télévision mon souhait c’est qu’on puisse passer à autre chose et peut-être se concentrer sur l’action du gouvernement" a-t-elle ajouté.