EN DIRECT - Quelles annonces à l'issue du Grand débat ? Emmanuel Macron joue la suite de son mandat lors de son allocution à 20h ce soir

LEVAVASSEUR





Figure des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur a publié une lettre ouverte sur Facebook adressée au président Emmanuel Macron. "Monsieur le Président, ne jouez pas l'illusionniste", écrit-elle dans un long message. "Monsieur le Président, le compte n'y est pas. Nous attendrons bien sûr vos propres déclarations pour juger vos décisions mais les informations diffusées par la presse sont inquiétantes. Si vous deviez vous en tenir à cela, non, vraiment, Monsieur le Président, le compte n'y serait pas et ceux qui comme nous, Gilets jaunes et non Gilets jaunes, ont cessé de soutenir les manifestations hebdomadaires, diront haut et fort que vous avez joué à l'illusionniste."