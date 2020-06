EN DIRECT - Allocution d'Emmanuel Macron : "Dès demain, tout le territoire, sauf Mayotte et la Guyane, passera en zone verte"

"PLAN DE RECONSTRUCTION"





Emmanuel Macron précise son plan de reconstruction qui sera "économique, écologique et solidaire", qui se fera avec l’Allemagne.





"Il nous faut créer de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole par la recherche, la consolidation". Mais "cette reconstruction doit aussi être sociale et solidaire". Et cela se fera avec une "Europe indépendante, plus forte, plus solidaire et plus souveraine".