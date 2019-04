EN DIRECT - Plus de 7 millions de téléspectateurs ont suivi les annonces d'Emmanuel Macron

RN





Dans un communiqué envoyé très tôt ce vendredi matin, le Rassemblement national a fustigé l'attitude du président de la République lors de son conférence de presse. "Les Français doivent savoir qu’après cinq mois de contestation sociale parfois violente, qu’après des semaines d’un prétendu débat, le Président de la République est animé par la même conviction : si vous n’êtes pas d’accord c’est que 'je n’ai pas réussi à me faire comprendre' (sic). (...) Plus que jamais, à l’issue de cet exercice confus et sans haute vision de l’Etat et de la France, les Français doivent savoir qu’il n’y a que la sanction électorale du 26 mai qui mettra fin à la course sans fin d’un président somnambule, sans empathie, qui n’a rien compris et rien appris."