EN DIRECT - Réactions, décryptage… On débriefe la conférence de presse d’Emmanuel Macron sur LCI

LE GENDRE (LaREM)





"Le Président était très attendu et il a réussi l'exercice en fixant un cap et en apportant des réponses concrètes aux problèmes exprimés par les Français lors du grand débat national : impôt sur le revenu, retraites, école, grande dépendance. Il décide d'aller plus loin et plus vite pour réussir les grandes transitions de notre société : écologie, numérique, vieillissement, temps de travail", a-t-il déclaré à l'AFP.