EN DIRECT - Assurance chômage : "Même avec cette réforme, le système français reste l'un des plus généreux au monde", assure Blanquer

BONUS MALUS

"Pour avoir une forte responsabilisation des employeurs, du point de vue de l'usage des CDD. Les contrats courts aujourd'hui représentent aujourd'hui 9 milliards de dépenses pour l'assurance-chômage. En supprimant la précarité, on favorise la visibilité dans la vie de chacun et on permet la pérennité d'un régime de protection"





"Il n'est pas équitable non plus qu'une entreprise qui n'abuse pas des contrats précaires payent les mêmes cotisations d'assurance chômage qu'une entreprise dans le même secteur et le même territoire. Il y aura donc deux mesures : un système de bonus malus dans les sept secteurs qui génèrent le plus de précarité :

- l'agro-alimentaire, y compris boisson et tabac

- la production et la distribution d'eau, l'assainissement et la gestion des déchets

- une série d'activités spécialisées dont la publicité

- l'hébergement et la restauration

- les transports et l'entreposage

- le travail du bois, l'industrie du papier et l'imprimerie

- la fabrication des produits en caoutchouc et plastique"





"Dans ces secteurs, les entreprises ont, en moyenne, trois contrats précaires pour deux contrats stables. Ce n'est pas un surcroît marginal de main d'oeuvre nécessaires de façon ponctuelle.





Les entreprises de moins de 11 salariés et les contrats d'apprentissage/insertion/professionnalisation ne seront pas pris en compte."