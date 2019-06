EDOUARD PHILIPPE





"Je ne reviendrai pas sur la longue liste des réformes que nous avons menées. Je veux simplement dire au gouvernement et à la majorité que j'en suis fier, et que je les remercie du travail accompli. Le chômage est au plus bas depuis dix ans, l'investissement au plus haut depuis 12 ans, la progression du pouvoir d'achat la plus dynamique depuis 10 ans, l'attractivité de la France" n'est plus à prouver.

"L'essentiel des mesures prononcées dans mon ancien discours de politique général est engagé." A propos de la colère des Gilets jaunes, il ajoute : "Cette colère vient de loin, et bien des démocraties l'ont affronté dans des formes variées" explique le Premier ministre, rejetant l'idée selon laquelle le gouvernement serait le seul responsable.