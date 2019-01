SENAT

"L'affaire Benalla est vraiment singulière. J'ai fait beaucoup d'enquêtes parlementaires, je dois dire que je n'ai jamais vu une affaire comme celle-là. Tout se passe comme ci, dès lors qu'il a été question de M. Benalla, peut-être parce que les personnes étaient impressionnées par son rôle, tout se mettait à dysfonctionner. Tenez, vous, vous êtes à LCI. Quand vous quitterez LCI, le plus tard possible, vous rendez vos micros, votre badge. Là, Alexandre Benalla, il a fallu quelques mois avant qu'il ne rende son téléphone. Et c'est la même chose pour ses passeports diplomatiques, qu'il a obtenu le jour où il n'avait plus besoin de l'utiliser. Que fait le service du protocole de l'Elysée ? Rien. Comme s'il n'était pas au courant."