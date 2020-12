EN DIRECT - "Je ne voudrais pas accabler les policiers" : suivez l'interview d'Emmanuel Macron à Brut

"ON NE PEUT PAS ACCEPTER QU'ILS DORMENT DANS LA RUE"





Sur l'expulsion des migrants de la place de la République :





"Est-ce qu'il fallait faire enlever les tentes place de la République ? Oui, parce que ce n'est pas normal d'avoir des tentes dans les rues en France. On ne peut pas accepter que ces femmes et hommes dorment dans la rue. On ne peut pas l'accepter pour eux, on ne peut pas l'accepter pour les riverains. Est-ce qu'on doit le faire quand on n'a pas de solutions d'hébergement ? Non. On doit le faire à chaque fois avec cette solution derrière. C'est le seul moyen de régler à très court terme la situation humanitaire que ces femmes et hommes connaissent sur notre sol."