EN DIRECT - Impôts, retraites, école, laïcité, démocratie... les premières annonces d'Emmanuel Macron

INÉGALITÉS





"Les vraies inégalités ne sont pas fiscales. Ce sont celles qui s'appliquent à la naissance. Il faut donc agir dès la petite enfance. Il faut donner à chacun les mêmes chances pour réussir et nous avons commencé depuis deux ans mais nous devons aller plus loin. On doit avoir des classes qui ne dépassent jamais 24 élèves car c'est le moment où l'on apprend à lire, compter, écouter. Nous devons rendre nos écoles plus accueillantes. Cela suppose de mieux former les professeurs. Idem dans l'enseignement supérieur en donnant accès partout sur le territoire à une large offre de formation."