EN DIRECT - 9056 nouveaux cas de Covid-19 à Moscou, un record depuis le début de l'épidémie

LISBONNE





Le gouvernement portugais a décidé jeudi d'interdire les entrées et les sorties de la région de Lisbonne pendant le week-end, pour éviter que la hausse des cas de Covid se répande au reste du territoire. Concrètement, et jusqu'à nouvel ordre, les déplacements non essentiels en direction et en provenance de la capitale et sa banlieue seront interdits du vendredi soir au lundi matin, a-t-elle précisé à l'issue d'un conseil des ministres.





"Il s'agit d'une mesure supplémentaire, qui n'était pas prévue, mais que le gouvernement a prise pour contenir la hausse de l'incidence à l'intérieur de la région métropolitaine de Lisbonne", a déclaré la ministre porte-parole du gouvernement, Mariana Vieira da Silva.