EN DIRECT - Covid-19 : nouveau record de contaminations à Moscou

MOSCOU FERME SA FAN ZONE





Confrontée à une flambée des cas de Covid liée au variant Delta, la ville de Moscou a annoncé hier fermer sa fan-zone de l'Euro de football et interdire tout évènement de divertissement réunissant plus de 1000 personnes. "Nous arrêtons pour un temps les évènements de divertissements de masse, et nous devons aussi fermer un temps les lieux de danse et la fan-zone" au complexe olympique de Loujniki, a indiqué le maire Sergueï Sobianine. La Russie accueille au total sept matches de l'Euro de foot, tous à Saint-Pétersbourg. Pour plus d'informations sur le variant Delta qui inquiète à Moscou, c'est à lire ici.