EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS "inquiète" de l'assouplissement des restrictions autour de certains matches de l'Euro

LA VACCINATION DANS LE MONDE





Alors que commence l'été et ses voyages, comment avance la campagne de vaccination dans le monde ? Quels sont les pays qui comptent le plus d'habitants vaccinés ? D'après la base de données Our world in data, les États-Unis ont le plus de personnes vaccinées avec 149,67 millions de gens ayant reçu deux doses, suivis de l'Inde avec 49,75 millions, du Royaume-Uni avec 31,34 millions et de l'Allemagne avec 25,83 millions.





En proportion en revanche, c'est Israël qui est le plus proche d'une immunité de groupe avec 59,51% de sa population vaccinée. Suivent le Royaume-Uni (46,17%), le Chili (49,81%) et l'Uruguay (38,25%). La France, elle, a vacciné totalement 26.7% de sa population, d'après Covid Tracker.