EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de contaminations au plus bas depuis le 13 août 2020

VOYAGES EN OUTRE-MER





Air France a annoncé fin mai qu'elle prévoyait jusqu'à 21 vols par semaine et par destination vers Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Saint-Denis-de-La-Réunion à partir des aéroports parisiens d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle en juillet et en août. Par rapport à l'été 2019, le dernier avant la crise sanitaire, cela correspond à une augmentation de 60% des capacités en sièges vers ces trois destinations pour lesquelles Air France va mobiliser ses Boeing 777.





Des compagnies concurrentes de l'ex-transporteur national sur l'outre-mer n'apprécient pas ce débarquement en force. "Ces hausses de capacités sont complètement décorrélées de la réalité du marché", a grincé lundi le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre, en évoquant le spectre d'une guerre des prix. "Le risque de tout ça, c'est que la situation de surcapacité va conduire à une dégradation de l'économie globale de toutes les compagnies desservant ces destinations", a-t-il ajouté lors du "Paris Air Forum", série de conférences de professionnels de l'aérien.